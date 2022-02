NAPOLI (ITALPRESS) – Maxi sequestro di rifiuti stoccati nei container, forse destinati all’estero. I carabinieri forestali della stazione di Napoli hanno denunciato per gestione illecita di rifiuti un 57enne di San Pietro a Patierno. In un fondo in via Lufrano, nel comune di Casoria, avrebbe stoccato parti di furgoni e camion demoliti. Il terreno era impregnato di olio motore perchè in terra battuta, nudo ed esposto alle intemperie. Molti di questi scarti da demolizione erano stipati in alcuni containers, probabilmente destinati al traffico di rifiuti oltre frontiera.

I militari hanno sequestrato complessivamente 36 container colmi di rifiuti pericolosi e non, un container utilizzato come officina e 40 camion, uno dei quali rubato.

(ITALPRESS).

