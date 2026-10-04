Maxi sequestro di farmaci dopanti a Caltagirone, un uomo ai domiciliari

CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Caltagirone ha arrestato un uomo accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di commercializzazione illegale di farmaci e sostanze farmacologicamente attive potenzialmente pericolose per la salute. L’indagine, avviata dopo alcune segnalazioni, ha portato al controllo dell’uomo mentre usciva da un’abitazione con quattro pacchi destinati alla spedizione. All’interno sono stati trovati medicinali e sostanze contenenti, tra gli altri, nandrolone, testosterone e trenbolone, oltre a siringhe e materiale per il confezionamento.

La successiva perquisizione dell’immobile ha permesso di sequestrare 5.471 confezioni di medicinali, riconducibili a 248 diverse tipologie, insieme a materiale per le spedizioni, libri mastri e documentazione contabile che, secondo gli investigatori, indicherebbero un’attività organizzata di vendita. Numerosi prodotti risultavano privi di adeguata identificazione o non autorizzati alla commercializzazione in Italia. Il valore complessivo della merce sequestrata è stato stimato in circa 350.000 euro. Nei documenti sono stati inoltre trovati ordini e somme di denaro, tra cui un elenco di prodotti del valore complessivo di 55.300 euro. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, misura successivamente confermata dal GIP.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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