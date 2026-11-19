ROMA (ITALPRESS) – Papa Leone XIV incontrerà il mondo del ciclismo, nella mattina di lunedì 23 novembre, nel Palazzo apostolico. L’udienza è stata promossa dal Dicastero per la cultura e l’educazione e dall’Uci, della quale da cinque anni fa parte Athletica Vaticana come membro ufficiale. Parteciperanno all’incontro circa cento rappresentanti del ciclismo: campioni di ieri e di oggi, responsabili delle federazioni e gli organizzatori delle gare internazionali, in particolare dei cosiddetti “tre grandi Giri”, Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a España. Tra i presenti leggende come Eddy Merckx, Francesco Moser, Bernard Hinault, Miguel Indurain, Greg LeMond, Mark Cavendish, Christopher Froome, Paul Seixas, Vincenzo Nibali e il campione paralimpico Ricardo Ten Argilés. A rappresentare il ciclismo femminile ci saranno, in particolare, Jeannie Longo, Demi Vollering, Annamiek van Vleuten, Elisa Longo Borghini, Mariana Pajon e Anna Kolyzhuk con la sua storia di speranza dopo una grave caduta. Per il presidente del’Uci, David Lappartient, l’incontro con il Papa è “un’occasione per rafforzare l’impegno sportivo del ciclismo nella promozione della pace e del dialogo interculturale tra i popoli”.

Lappartient ha ricordato “le antiche radici del legame tra il ciclismo e la Chiesa cattolica, a partire dalle gare organizzate dalle comunità parrocchiali alle squadre ciclistiche ispirate ai valori del Vangelo, dai diversi incontri dei Papi nel XX secolo fino al recente passaggio del Giro d’Italia all’interno del Vaticano in occasione del Giubileo del 2025”. Per il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione, l’udienza “si inserisce nel solco del recente messaggio di Leone XIV sullo sport, presentato nella lettera ‘La vita in abbondanza’: ‘Il ciclismo oggi rappresenta un’esperienza culturale nella nostra società ed una vera e propria scuola di valori al servizio dell’umanità'”. Al termine dell’udienza è previsto, sempre in Vaticano, un breve momento cerimoniale con il dono di alcune biciclette a giovani in situazioni di fragilità, accolti e sostenuti dalla Caritas della Diocesi di Roma: un gesto organizzato da Athletica Vaticana nell’ambito del “Solidarity Programme” condiviso con l’Uci.

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