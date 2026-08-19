Maxi-operazione di Ferragosto della GDF di Cagliari, scovati 33 lavoratori in nero

CAGLIARI (ITALPRESS) – Una vasta operazione di controllo del territorio finalizzata alla tutela della legalità economico-finanziaria è stata condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari in occasione del periodo di Ferragosto. I militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano hanno passato al setaccio il capoluogo e le principali località balneari del sud Sardegna, effettuando oltre 300 ispezioni mirate a proteggere i consumatori e l’economia sana dal boom di illegalità legato alla stagione turistica.

Il bilancio più critico riguarda il contrasto al lavoro sommerso: le Fiamme Gialle hanno individuato 33 lavoratori completamente in nero, impiegati senza alcun contratto o tutela.

Tra questi sono stati identificati cittadini di nazionalità bangladese e albanese e, in alcuni casi, anche lavoratori minorenni. Per le situazioni più gravi è stata disposta la sospensione immediata dell’attività.

– Foto ufficio stampa GDF –

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