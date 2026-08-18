Brucia cumuli di vegetazione a Sanluri, maxi multa ad un agricoltore

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Nucleo Investigativo Regionale del Corpo Forestale, congiuntamente con la Stazione Forestale di Sanluri, ha colto in flagranza un agricoltore intento ad appiccare il fuoco a cumuli di vegetazione in periodo di assoluto divieto ai sensi delle prescrizioni regionali antincendio. Il trasgressore, dopo aver dato fuoco ai residui vegetali, si è repentinamente allontanato in auto lasciando le fiamme prive di qualsiasi controllo.

Il personale forestale, intento al controllo di prevenzione sul territorio, grazie alla tecnologia in dotazione, ha potuto osservare la persona intenta a compiere l’illecito e fermarla. Contemporaneamente la pattuglia forestale preposta all’antincendio ha provveduto allo spegnimento del materiale in fiamme. Le condizioni meteorologiche presenti al momento dell’evento, caratterizzate da temperature elevate e vento sostenuto, avrebbero potuto favorire una rapida propagazione del fronte di fiamma verso le aree circostanti.

Per la violazione accertata è stata applicata la sanzione amministrativa di 10.000 euro. Un contributo fondamentale alle attività di controllo del territorio è oggi garantito dai droni di ultima generazione in dotazione al Corpo Forestale. Grazie a sistemi di ripresa estremamente avanzati e a potenti capacità di ingrandimento, questi strumenti consentono di monitorare vaste aree con grande precisione, individuando tempestivamente situazioni di rischio e comportamenti illeciti.

L’attività ispettiva svolta dal Corpo Forestale su scala regionale ha già portato, nel corso della stagione, alla contestazione di numerosi verbali di accertamento, principalmente per abbruciamenti non autorizzati, mancata ripulitura delle cunette stradali ed altre opere di prevenzione previste dalle prescrizioni regionali antincendio. L’entità delle sanzioni contestate ammontano finora ad un importo complessivo di oltre 700.000 euro, a conferma dell’intensa azione di controllo avviata in tutti gli Ispettorati Ripartimentali forestali.

-Foto Corpo Forestale-

(ITALPRESS).