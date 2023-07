FOGGIA (ITALPRESS) – Vasta operazione antimafia a Foggia, convenzionalmente denominata “Game Over”. Circa 500 militari dell’Arma dei Carabinieri hanno eseguito una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, con il supporto dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nei confronti di svariate decine di persone di vertice, affiliati e contigui alla violenta organizzazione criminale di matrice mafiosa nota come “Società foggiana”. Arresti e perquisizioni, oltre che in Capitanata, anche in altre province del Territorio Nazionale.

“Sono 82 gli indagati ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, aggravata dal metodo mafioso, dalla disponibilità di armi e dall’aver favorito l’associazione mafiosa denonimata ‘società foggianà” spiega il Colonnello Michele Miulli, Comandante provinciale dei Carabinieri di Foggia in riferimento all’operazione denominata Game Over.

“Complimenti alla Direzione Nazionale Antimafia e all’Arma dei Carabinieri che con una imponente operazione hanno inferto un durissimo colpo alla mafia foggiana, una delle più pericolose e violente organizzazioni criminali. Si tratta di una risposta forte dello Stato che conferma ancora una volta l’impegno straordinario degli organismi investigativi per contrastare efficacemente quella rete criminale che attraverso i traffici illeciti e le estorsioni cerca di imporre la sua presenza. Con il pieno sostegno del Governo, magistratura e forze di polizia continuano a mettere a segno importanti risultati per affermare la legalità e contrastare la mafia su tutto il territorio nazionale. La lotta alla mafia è e sarà sempre la priorità del nostro Governo” afferma il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Lo Stato c’è – ha detto il governatore pugliese Michele Emiliano – e opera costantemente per l’affermazione della legalità e della giustizia. La riuscita di questa imponente operazione conferma che i cittadini possono sempre avere fiducia nelle Istituzioni, nella Magistratura e nelle Forze di Polizia. Ringrazio il Procuratore della D.D.A., Roberto Rossi, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Foggia, Michele Miulli, e le donne e gli uomini che lavorano in squadra con loro per questo significativo successo”, ha concluso.

– foto: da video Carabinieri Foggia

(ITALPRESS).