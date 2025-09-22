Home Video News Giovani Mattarella “Social possono essere armi, il bullismo va contrastato”
NAPOLI (ITALPRESS) - "I social sono adoperati spesso come armi che colpiscono in profondità. Il bullismo, la sopraffazione, vanno contrastati con tenacia: tanti giovani sanno che il sopruso non è prova di forza, ma di vigliaccheria". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico al complesso scolastico Rossini-Boccioni-Labriola di Napoli. xc9/sat/mca3 Fonte video: Quirinale