87° anniversario Vigili del Fuoco, Mattarella “Riconoscenza per il loro impegno”. Meloni “Orgoglio e gratitudine”

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Attilio Visconti, il seguente messaggio: “La celebrazione dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – per la prima volta il 27 febbraio – costituisce l’occasione per rinnovare la riconoscenza e la gratitudine della Repubblica a quanti ogni giorno dedicano il proprio impegno alla difesa dell’incolumità delle persone, alla salvaguardia dei beni e all’affermazione di una sempre più diffusa cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi. Ottantasette anni fa, la fondazione del Corpo Nazionale segnò una tappa fondamentale nel processo di organizzazione di una struttura unitaria, chiamata ad assicurare a tutti i cittadini soccorso e prevenzione antincendio, rafforzando i Vigili del Fuoco come punto di riferimento essenziale nel sistema del soccorso pubblico e della protezione civile, protagonisti in occasione di eventi calamitosi e altre drammatiche circostanze che hanno segnato la storia del Paese”.

“Ricordiamo quest’anno, tra gli altri, il sessantesimo anniversario dell’alluvione di Firenze, il cinquantennale del terremoto del Friuli Venezia Giulia e del disastro di Seveso, il decennale del sisma del Centro Italia. Anche nelle ultime settimane, nel Sud del Paese e nelle Isole interessate da situazioni di eccezionale maltempo, le squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato senza sosta, dando prova di instancabile dedizione al bene comune. In occasione dell’odierna ricorrenza, nel rendere un commosso omaggio a quanti hanno perso la vita nell’assolvimento della loro missione, rinnovo alle loro famiglie le espressioni della più intensa vicinanza. A tutti i Vigili del Fuoco e ai loro cari formulo gli auguri di buona festa” ha aggiunto Mattarella.

MELONI “ORGOGLIO E GRATITUDINE”

“Con orgoglio e gratitudine desidero inviare i miei auguri agli uomini e alle donne del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che oggi celebrano l’Anniversario di Fondazione. Impegnati in ogni scenario di emergenza, in attività di soccorso alle popolazioni e in operazioni di prevenzione e spegnimento degli incendi, ogni giorno rischiano la vita per la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia del territorio. Animati da forte coraggio, profondo senso di responsabilità e grande preparazione sono pilastro fondamentale della nostra comunità. A loro vanno i nostri auguri e il nostro quotidiano e inesauribile grazie”. Così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

LA RUSSA “ECCELLENZA DELLA NOSTRA NAZIONE”

“Da 87 anni il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è presidio di sicurezza, coraggio e professionalità al servizio dell’Italia. Sempre in prima linea nelle emergenze, rappresenta un’eccellenza della nostra Nazione. A loro va la mia gratitudine e quella del Senato della Repubblica”. Lo scrive su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

L.FONTANA “GRAZIE A VIGILI DEL FUOCO AL SERVIZIO DELLE NOSTRE COMUNITÀ”

“Grazie al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, donne e uomini che, con passione e impegno, sono al servizio delle nostre comunità. Una preghiera per chi ha sacrificato la propria vita per salvarne altre”. Così sui social il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

