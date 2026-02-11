CORTINA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella, ha incontrato in albergo a Cortina, Andrea

Voetter e Marion Oberhofer, reduci dalla vittoria dell’oro nel

doppio femminile di slittino ai Giochi Invernali. “Complimenti,

siete state favolose”, le parole del Capo dello Stato.

Insieme alle medaglie d’oro l’allenatore Armin Zöggeler.

-foto Quirinale –

(ITALPRESS).

