Mattarella incontra il presidente della Camera del Belgio De Roover

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Dopo l'incontro con il presidente del Senato belga Vincent Blondel, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha proseguito la sua visita all'interno del Parlamento belga incontrando il presidente della Camera dei deputati Peter De Roover. Dopo la foto di rito, De Roover ha illustrato al capo dello Stato il funzionamento del Parlamento e alcuni dettagli tipici, come la presenza di un apposito tabellone in legno in cui viene inserita la data di inizio di ogni dibattito che non può essere cambiata fino a che gli stessi dibattiti non sono terminati (anche nel caso in cui durassero giorni), o la possibilità che viene fornita ogni giovedì ai gruppi del Parlamento di interrogare il governo belga in merito alle questioni di attualità nazionale. Mattarella, nel corso della visita, ha inoltre chiesto a De Roover il funzionamento del question time al Parlamento belga. xf4/ads/mca1