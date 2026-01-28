ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Si inaugura una nuova fase di rafforzamento delle relazioni bilaterali tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti. Ad Abu Dhabi, nel corso dell’incontro ufficiale al Palazzo Presidenziale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato il valore della visita, affermando che “assume un valore storico, trattandosi della prima visita di un capo di Stato italiano”, in risposta alle parole di benvenuto del presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

“Sono lietissimo di restituire la visita che ha fatto un anno fa a Roma. Una visita molto importante per l’Italia e che ha lasciato grandi segni concreti nella nostra collaborazione”, ha sottolineato il capo dello Stato. Al centro del colloquio tra i due capi di Stato vi è stata la cooperazione nei settori strategici degli investimenti, dell’economia, della tecnologia avanzata e dell’intelligenza artificiale, considerati ambiti chiave per il rafforzamento del partenariato tra i due Paesi. Nel suo intervento di benvenuto, il presidente Al Nahyan ha ricordato che “le relazioni tra il mondo arabo e l’Italia, avviate nel 1971, hanno conosciuto un significativo sviluppo negli ultimi anni, a conferma della profondità dei legami storici che uniscono i nostri Paesi”. Ha inoltre ribadito l’impegno comune ad aprire nuove prospettive di cooperazione fondate sul rispetto reciproco, sulla fiducia condivisa e sugli interessi condivisi.

Entrambi i presidenti hanno riaffermato la volontà di promuovere uno sviluppo sostenibile e una prosperità futura a beneficio dei due Paesi e dei rispettivi popoli, richiamando anche l’importanza della visita ufficiale effettuata lo scorso anno a Roma, che ha contribuito concretamente al consolidamento della collaborazione bilaterale.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).