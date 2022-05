Mattarella “Gli anni della pandemia sono stati comunque operosi”

"E' importante sottolineare che questi due anni di pandemia, pur con i risvolti tragici che li hanno caratterizzati, non sono stati anni di paralisi ma sono stati anni operosi come dimostra l'avere progettato e realizzato questa importante infrastruttura”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Matarella, in occasione dell'inaugurazione della nuova area imbarco A dell'Aeroporto di Fiumicino. sat/gtr (fonte video: Quirinale)