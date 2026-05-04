Mattarella “Forze Armate strumento per l’indipendenza della Repubblica”

ROMA (ITALPRESS) - "Con le altre Forze Armate siete strumento per l'indipendenza della Repubblica, tutelando i confini nazionali e in ossequio ai valori della nostra Costituzione, promuovendo la pace e i diritti umani nelle missioni internazionali". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel corso dell'incontro al Quirinale con il capo di Stato Maggiore dell'Esercito e con una rappresentanza dell'Esercito italiano in occasione del 165° anniversario della sua fondazione. sat/gtr (Fonte video Quirinale)