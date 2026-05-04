Binaghi “Sinner merita un monumento, a Roma per vincere”

ROMA (ITALPRESS) - "Sinner? Io e lui ci sentiamo il meno possibile. Ho sentito il suo staff e credo che tutti gli italiani gli debbano fare un monumento perché, dopo una stagione così intensa anziché riposarsi, sarà a Roma e cercherà di vincere questo torneo dopo 50 anni". Lo ha detto il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, a margine dell'incontro al Quirinale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con le nazionali azzurre vincitrici di Billie Jean King Cup e Coppa Davis, soffermandosi sul fuoriclasse altoatesino reduce dal trionfo di Madrid e sulla possibilità che un italiano alzi il titolo al maschile a 50 anni dall’ultima volta. "Tra gli uomini nel singolare ci presentiamo con 4 giocatori tra i primi 20 al mondo e un campione del mondo, tutti perfettamente adattabili alla terra battuta. Credo che non ci possano essere migliori premesse, poi gli avversari saranno più agguerriti che mai e nel tennis nulla è mai scontato. Ci sarà da combattere ma arriviamo più agguerriti e preparati che mai", ha concluso Binaghi. mc/azn