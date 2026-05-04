Paolini “Sto bene e sono carica per gli Internazionali”

ROMA (ITALPRESS) - "È un torneo che l’anno scorso mi ha dato tutto quel che poteva darmi. Sono felice e carica, spero di giocare una buona partita al debutto". Lo ha detto Jasmine Paolini a margine dell’incontro al Quirinale del Presidente della Repubblica Mattarella con le nazionali vincitrici di Billie Jean King Cup e Coppa Davis, parlando degli imminenti Internazionali che la vedono campionessa in carica. “È sempre bello ed è sempre un onore essere ricevuti al Quirinale. Il Presidente ci ha augurato il meglio, ma è sempre una giornata che celebra il tennis e le vittorie dell’anno scorso che non sono mai scontate. C’è tanto lavoro dietro ed è un riconoscimento per tutte noi”, ha aggiunto la tennista toscana, numero 8 del ranking mondiale. Paolini taglia corto sul percorso che la aspetta al Foro: “Guardo solo il primo turno e conosco le avversarie impegnate. Poi non guardo il tabellone”, ha aggiunto l’azzurra, campionessa in carica, che debutterà contro la vincente del match tra Jaqueline Cristian e Beatriz Haddad Maia. mc/azn