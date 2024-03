Mattarella “Estinguere i fuochi di guerra in Europa”

ROMA (ITALPRESS) – "Fino a due anni fa l’Europa non viveva in una 'belle époque' ma in una 'époque de paix' che cerchiamo e speriamo di riuscire a difendere, preservare e ripristinare appieno eliminando, rimuovendo ed estinguendo venti e fuochi di guerra che dentro e accanto all’Europa si stanno manifestando da qualche tempo", ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’inaugurazione della nuova sede dell’Associazione della stampa estera a Palazzo Grazioli. xa5/ads/gtr (fonte video: Quirinale)