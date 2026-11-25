VERONA (ITALPRESS) – “I Comuni sono parti essenziali dell’identità della Repubblica. Lo ricorda il Titolo V. Sono forti della loro vicinanza ai cittadini, sensori del loro legame con le istituzioni, ne esprimono con immediatezza sentimenti e attese, oltre a rispecchiarne le necessità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’apertura dell’assemblea dell’Anci. “L’ordinamento repubblicano non si è limitato a prendere atto del ruolo che i Comuni storicamente già avevano acquisito nella vita delle comunità. Ha riconosciuto costituzionalmente la loro pre-esistenza con l’art.5 della Carta, facendo delle autonomie locali fondamento dell’architettura della nostra democrazia in cui rendere effettivi i principi di cittadinanza, di libertà, di uguaglianza nei diritti, di equità sociale”, ha aggiunto.

“I Comuni intercettano disagi e problemi e operano al crocevia tra azioni di sostegno allo sviluppo e interventi per ridurre il divario di opportunità, i margini di esclusione. Pongono una sfida le politiche abitative, oggi elemento critico tra i più impegnativi, soprattutto nelle aree metropolitane. È un modello di sviluppo territoriale che – non solo in Italia – richiede di essere ripensato e nuovamente progettato per l’esigenza di non stravolgere o addirittura smarrire le loro identità e anche per quanto riguarda la sicurezza delle nostre comunità, condizione primaria della coesione sociale e del benessere collettivo, garanzia di legalità e di libertà”, ha proseguito Mattarella.

“Non esistono due Italie, l’una proiettata verso la modernità e la connessione e un’altra distinta e separata, condannata alle retrovie e allo spopolamento. Non è la differenza tra i comuni, ma sono le disparità tra i loro cittadini a venire a rilievo, perché il principio di universalità dei diritti non può venir meno. La Repubblica conta sulla vostra dedizione e sul vostro impegno e qualche volta c’è bisogno anche di coraggio. Libertà è cercare di essere protagonisti del proprio destino. Buon lavoro ai sindaci d’Italia”.

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