Mattarella depone una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto

ROMA (ITALPRESS) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha reso omaggio al Milite Ignoto, deponendo una corona d'alloro all'Altare della Patria. Erano presenti tra le autorità il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del Senato Ignazio La Russa, della Camera Lorenzo Fontana e il ministro della Difesa Guido Crosetto. trl/mca2 Fonte video: Quirinale