Mattarella “Da Europa unita messsaggio contro antisemitismo”

ROMA (ITALPRESS) - "Sono stato poco più di venti giorni fa ad Auschwitz per gli ottant'anni dalla scoperta di quell'orrido cantiere di morte, ed è stata davvero una grande soddisfazione vedere l'Europa compresente al completo, al più alto livello rappresentativo. È stato un messaggio come un impegno rinnovato contro l'antisemitismo che ha ripreso a circolare in questo periodo contro il quale l'Italia è fortemente impegnata". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente di Israele, Isaac Herzog. ads/mrv (Fonte video: Quirinale)