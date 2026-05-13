Governo, Meloni “Avanti con sostegno a salari, famiglie e imprese”

ROMA (ITALPRESS) - "Economicamente cosa intende fare il governo? Continuare una strategia che abbiamo messo in campo che era fatta sul piano economico sostanzialmente da tre scelte fondamentali: da una parte quella di rafforzare il potere d'acquisto, dall'altra quella di incentivare le aziende che assumevano e che investivano e in più la scelta, che è anche economica, di sostenere le famiglie e la natalità". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del premier time in Senato. sat/red (Fonte video: Palazzo Chigi)