Mattarella “Crinale pericoloso, si rischia un baratro di violenza”

LUBIANA (SLOVENIA) (ITALPRESS) - Quanto avvenuto in Polonia, con la violazione dello spazio aereo da parte di droni russi, "è gravissimo" e "non è la prima volta che questo avviene in paesi confinanti con la Russia. Uguale preoccupazione induce quanto avvenuto in Qatar" con l'attacco israeliano dei giorni scorsi. "È inaccettabile che si violi la sovranità di un Paese. Quello che crea allarme è che ci si muove in un crinale in cui anche senza volerlo si può scivolare in un baratro di violenza incontrollata". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Lubiana, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con la presidente della Repubblica di Slovenia, Natasa Pirc Musar. sat/mca2 Fonte video: Quirinale