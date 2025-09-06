Mattarella “C’è bisogno di istituzioni europee più forti”

CERNOBBIO (ITALPRESS) - "C'è bisogno di istituzioni europee più forti, di volontà di governi capaci di non arrendersi a pericoli e regressioni che non sono ineluttabili. L'Europa, con i suoi traguardi di civiltà, è il testimone che possiamo, e dobbiamo, trasmettere alle nuove generazioni. La difesa della civiltà europea - tutt'uno con lo sviluppo della sua società e della sua economia - richiede il coraggio di un salto in avanti verso l'unità. Tutti siamo chiamati a contribuire a questa impresa". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel videomessaggio inviato per la seconda giornata del Forum TEHA a Cernobbio. xh7/fsc/mca1 (Fonte video: Quirinale)