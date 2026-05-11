MILANO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Scala di Milano è intervenuto alla cerimonia che celebra l’anniversario dell’11 maggio 1946, quando Arturo Toscanini diresse il concerto di riapertura del teatro ricostruito dopo i bombardamenti del 1943. Mattarella ha assistito al concerto eseguito dall’Orchestra e dal Coro del Teatro alla Scala con la direzione di Riccardo Chailly e di Alberto Malazzi, maestro del Coro.
– Foto Quirinale –
(ITALPRESS).
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