MILANO (ITALPRESS) – Intervento intorno alle 3.30 di stanotte dei vigili del fuoco a Cuggiono in via San Rocco 114 lungo la SP 117. Una vettura è uscita improvvisamente dalla carreggiata andando a schiantarsi contro una cappella comunale all’interno della quale era posizionato un quadro storico del 1872 raffigurante la Madonna di Pompei. Miracolosamente illeso il conducente della vettura, un giovane milanese di 22 anni. I vigili del fuoco di Inveruno e della sede centrale di via Messina hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e recuperare il dipinto. Sul posto anche i carabinieri a cui spetterà il compito di stabilire le cause dell’incidente.(ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco Milano