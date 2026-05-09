Ordine dei Biologi della Lombardia, Rudy Alexander Rossetto denuncia il Presidente della Federazione Nazionale

ROMA (ITALPRESS) – Rudy Alexander Rossetto, ex Presidente dell’Ordine dei Biologi della Lombardia, e candidato per un secondo mandato, ha denunciato Vincenzo D’Anna, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) “per la pubblicazione e diffusione – si legge in una nota – di dati medici, sanitari, sensibili e personali”, “proprio durante le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Biologi della Lombardia”.

Secondo quanto reso noto da Rossetto la denuncia è stata presentata per la diffusione di “documenti contenenti informazioni mediche, certificati sanitari, referti cardiologici, prescrizioni cliniche, dati personali e riferimenti sanitari riconducibili” allo stesso Rossetto, “nell’ambito di un procedimento disciplinare totalmente contestato” dallo stesso ex presidente lombardo. Nell’atto depositato viene inoltre richiamato l’art. 167 del Codice della Privacy relativo al trattamento illecito di dati personali e alla diffusione di dati relativi alla salute tutelati dal GDPR.

-Foto ufficio stampa Dott. Rudy Alexander Rossetto-

(ITALPRESS).