Adr, Troncone “Nel 2025 aiuto a 470 mila passeggeri che richiedevano assistenza”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo una società di air assistance totalmente partecipata da Aeroporti di Roma, che impiega 500 persone e che svolge un'attività incredibilmente ampia, oltre che delicata, per i nostri passaggeri. Nel 2025 sono state 470.000 le assistenze a passaggeri che richiedevano un aiuto per vivere la nostra infrastruttura". Così l'amministratore delegato di Adr, Marco Troncone, a margine della presentazione del progetto “Rent Carrozzella”, in collaborazione con Enac, all'aeroporto di Roma Fiumicino. col4/sat/gsl