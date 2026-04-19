ROMA (ITALPRESS) – “Ho appreso con profondo sgomento la triste notizia della morte del sergente capo Florian Montorio, caduto nel sud del Libano durante un attacco contro la missione Unifil. In questa luttuosa circostanza desidero farLe giungere, Signor Presidente, le espressioni del più sentito cordoglio della Repubblica Italiana e mio personale, insieme alla condanna per un gesto inammissibile contro una missione fondamentale per la stabilità dell’area e presidio di affermazione del diritto umanitario internazionale”. E’ il messaggio che il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha inviato al presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, per la morte del casco blu francese in Libano.

“Siamo vicini al lutto della Francia con sentimenti di solidale partecipazione, mentre auguriamo un pronto e completo recupero ai commilitoni feriti”, aggiunge il Presidente della Repubblica.

– foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).

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