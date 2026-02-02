Mastroberardino “Rivedere il tema della sensibilità della cultura del vino”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi è stato un incontro di svolta molto importante, c'è un piano di comunicazione definito, c'è del materiale pronto per il lancio e il ministro ha annunciato una campagna di comunicazione che partirà dal 15 febbraio con un primo spot. Il messaggio che noi vogliamo lanciare è che l'intera comunità nazionale riveda il tema della sensibilità della cultura del vino, sul significato del vino che è un concetto di territorio, di salvaguardia dell'ambiente ma anche un concetto di convivialità". Così il vicepresidente di Federvini, Piero Mastroberardino, a margine del tavolo sul settore vitivinicolo con il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida. xc3/ads/mca2