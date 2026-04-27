Maserati, al via una campagna di comunicazione per i 100 anni del Tridente

MODENA (ITALPRESS) - Una nuova campagna di comunicazione che ripercorre cento anni di storia attraverso le vetture più iconiche. Maserati celebra così il secolo di vita del suo logo, il Tridente, e della sua prima vittoria sportiva, ottenuta il 25 aprile del 1926 alla Targa Florio. In quell'occasione, Alfieri Maserati - a bordo della Tipo 26 - conquistò il primo posto di classe e l’ottavo assoluto, segnando l’inizio di una tradizione agonistica che ha contribuito a definire l’identità stessa del Brand. Un simbolo che ha visto il suo esordio proprio in quella competizione e che, dunque, racconta le origini, l’ambizione e l’eredità di un Marchio nato per competere e vincere su strada e in pista. On air sui canali ufficiali Maserati, la campagna di comunicazione mette in dialogo passato e presente attraverso un cast di vetture scelto con cura narrativa precisa: la Tipo 26, la Ghibli e la MC12 rappresentano il patrimonio storico del Marchio, mentre la GranTurismo Trofeo, la Grecale Trofeo e MCXtrema ne incarnano la continuità con il mondo racing contemporaneo. I tre modelli storici Maserati partono dai box della Targa Florio. Durante il loro percorso, entrano in una nuova dimensione, dove l’Heritage incontra il Futuro. Dalla polvere del passato emergono le tre Maserati contemporanee, che avanzano su un deserto di sale. fsc/azn