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Tg News – 27/4/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Quirinale scrive al Ministero della Giustizia sul caso Minetti - Araghchi ricevuto da Putin, Iran valuta richiesta Usa di colloqui - Libano: “No a qualsiasi accordo umiliante con Israele” - Allarme Confindustria sulla più grave crisi energetica - Dell’Utri a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi - La Fenice, ultimo atto: Beatrice Venezi fuori scena - Caso Rocchi: diversi indagati ma nessun dirigente dell’Inter - Dal materiale al linguaggio, il cemento protagonista al Fuorisalone - Previsioni 3B Meteo 28 Aprile azn