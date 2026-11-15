Mase, due bandi da 230 milioni per industria e distretti energetici

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prepara due nuovi bandi per complessivi 230 milioni, destinati a sostenere la decarbonizzazione dei settori industriali più difficili da trasformare e la realizzazione di distretti a energia positiva. Entrambe le misure rientrano nell’Accordo per la coesione FSC 2021-2027 e riservano l’80% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. “Mettiamo a disposizione risorse importanti per accompagnare le imprese dei settori industriali più difficili da decarbonizzare nella riduzione delle emissioni e sostenere i Comuni nella riqualificazione energetica degli edifici pubblici e nello sviluppo delle fonti rinnovabili. Intervenire sui consumi significa ridurre i costi energetici, con benefici per l’ambiente e per la competitività del sistema produttivo”, dichiara il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Vannia Gava. La prima misura prevede una dotazione di 180 milioni ed è rivolta alle imprese di qualsiasi dimensione attive nei settori industriali hard-to-abate.

Saranno finanziati progetti che consentano di ridurre le emissioni dirette di CO2 rispetto alla situazione precedente, a parità di quantità prodotta, senza prevedere la realizzazione di nuovi prodotti. Gli investimenti potranno riguardare interventi di efficienza energetica, elettrificazione dei consumi, produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, utilizzo dell’idrogeno e cattura, stoccaggio o impiego della CO2. La seconda misura mette a disposizione 50 milioni per la realizzazione di distretti a energia positiva (Positive Energy Districts – PED), con l’obiettivo di trasformare le aree urbane attraverso l’efficientamento energetico del patrimonio pubblico, l’integrazione delle fonti rinnovabili, l’autoconsumo, i sistemi di accumulo e la gestione intelligente dell’energia. Il traguardo è raggiungere un bilancio energetico netto positivo. Il bando, inserito nella linea 04.01 “Efficienza energetica” dell’Accordo FSC, sarà rivolto ai Comuni con più di 50mila abitanti, che potranno presentare progetti singolarmente o in forma associata, coinvolgendo anche altre amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Il contributo massimo previsto è di 10 milioni per progetto.

– foto IPA Agency –

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