Al via la quinta edizione del Tyrrhenian Lab di Terna, il master per la trasformazione del sistema elettrico

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via la quinta edizione del Master di II livello “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”, promosso da Terna in collaborazione con le Università degli Studi di Cagliari, Palermo e Salerno nell’ambito del progetto Tyrrhenian Lab. Il percorso punta a sviluppare competenze specialistiche a supporto della trasformazione del sistema elettrico e a creare nuove opportunità professionali qualificate nei territori coinvolti.

Il Master è stato inaugurato nei tre atenei coinvolti alla presenza di Francesco Mola, Rettore dell’Università di Cagliari, Virgilio D’Antonio, Rettore dell’Università di Salerno e di Livan Fratini, Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo.

“La trasformazione del sistema elettrico non si realizza soltanto attraverso infrastrutture e tecnologie all’avanguardia. Ha bisogno di capitale umano, competenze specialistiche e capacità di interpretare il cambiamento per trasformarlo in opportunità”, ha dichiarato Pasqualino Monti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.“Con il Tyrrhenian Lab prepariamo giovani professionisti ad affrontare la crescente complessità del sistema elettrico e creiamo percorsi professionali qualificati nei territori in cui operiamo. Il valore di questa iniziativa va quindi oltre la formazione: rappresenta un modo concreto per investire nelle nuove generazioni, valorizzarne il talento e consentire loro di mettere le competenze acquisite al servizio dell’azienda e delle comunità in cui vivono. È un modello che genera valore per Terna, che può contare su nuove professionalità, per i giovani, che trovano concrete occasioni di crescita, e per i territori, che rafforzano il proprio patrimonio di competenze e la capacità di attrarre nuove opportunità”.

Terna, con il Tyrrhenian Lab, investe nella crescita del capitale umano e nell’innovazione, favorendo lo sviluppo di competenze di eccellenza nel Mezzogiorno e rafforzando la collaborazione con università, istituzioni, imprese e stakeholder del territorio. Un modello che punta a coniugare formazione, occupazione qualificata e sviluppo locale, contribuendo al tempo stesso alla realizzazione di un sistema elettrico sempre più sicuro, affidabile e sostenibile.

Per la quinta edizione del Master sono stati individuati 57 partecipanti, 19 per ciascuna delle tre sedi di Cagliari, Palermo e Salerno. Al termine del percorso formativo, i giovani saranno assunti da Terna nelle tre regioni coinvolte, contribuendo così alla presenza sul territorio di professionalità altamente specializzate. Il profilo dei partecipanti conferma la forte vocazione tecnico-scientifica del progetto: la componente prevalente proviene da Ingegneria elettronica, da Ingegneria energetica e nucleare e da Ingegneria elettrica. Sul totale dei partecipanti, la presenza femminile è pari al 39%, in crescita rispetto al 26% della scorsa edizione.

Il Master del Tyrrhenian Lab ha riscosso un crescente interesse da parte delle studentesse e degli studenti: il numero delle candidature è passato dalle circa 400 dello scorso anno alle 535 dell’attuale edizione. Il Master, articolato in 11 moduli e un project work finale per un totale di 60 crediti formativi, approfondisce le competenze necessarie per accompagnare l’evoluzione del sistema elettrico e le sfide legate alla digitalizzazione e alla transizione energetica. Il progetto Tyrrhenian Lab è strettamente connesso al Tyrrhenian Link, il collegamento elettrico sottomarino di circa 970 chilometri che unirà Campania, Sicilia e Sardegna.

– Foto ufficio stampa Terna –

(ITALPRESS)