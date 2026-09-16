Mascherine trasparenti, la rivoluzione dell’ortodonzia moderna

MILANO (ITALPRESS) - “Le mascherine trasparenti in ambito ortodontico rappresentano l'evoluzione, anzi la rivoluzione degli ultimi anni: hanno sostituito quasi completamente i vecchi apparecchi in metallo. È stata un'idea meravigliosa, perché hanno inventato uno strumento molto più confortevole e pratico: non c'è paragone con gli apparecchi che mettevamo un tempo. È cambiata completamente la tipologia e la capacità di autogestione”. Lo ha detto Maurizio Rosmarini, odontoiatra con studio a Legnano, intervistato per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. mrc/gsl