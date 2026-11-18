Masaf, prende il via la nuova edizione della campagna “Frutta e verdura nelle scuole”

ROMA (ITALPRESS) - Ha preso ufficialmente il via l’edizione 2026/2027 di “Frutta e verdura nelle scuole”, la campagna europea di educazione alimentare promossa dal Masaf. Il progetto punta a incentivare il consumo di frutta e verdura fresca tra i più piccoli, promuovendo i principi di una sana alimentazione, la conoscenza della stagionalità e il valore della filiera agricola. Per celebrare il lancio della nuova edizione, gli alunni della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Via delle Alzavole” di Roma sono stati coinvolti in una giornata interattiva all’insegna del gioco, della scoperta e della partecipazione attiva. f04/fsc/azn