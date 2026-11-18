Anas, il futuro delle infrastrutture passa da nuove competenze e capitale umano

Anas, il futuro delle infrastrutture passa da nuove competenze e capitale umano

GENOVA (ITALPRESS) - Le grandi trasformazioni che stanno interessando il settore infrastrutturale, dalla digitalizzazione alla sostenibilità passando per l’intelligenza artificiale, richiedono competenze sempre più diversificate e professionalità capaci di operare in contesti multidisciplinari. È il messaggio lanciato dall’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, al Festival Orientamenti a Genova. mgg/azn