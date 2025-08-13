Marquez vede Spielberg “Pronto per la seconda parte di stagione”, Bagnaia “Ducati qui ha sempre fatto bene”

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – La pausa estiva volge al termine per il motomondiale che torna in scena al Ring di Spielberg per il tredicesimo round della stagione 2025. Un circuito da sempre terra di conquista per la Ducati. Dal 2016 ad oggi, infatti, considerando la doppia gara nelle stagioni ’20 e ’21 con GP d’Austria e GP di Stiria, sono 9 le vittorie consecutive nella Premier Class per la casa di Borgo Panigale.

Di contro Marc Marquez, al lavoro in Ungheria la scorsa settimana per prendere le misure del tracciato magiaro, dove si correrà tra meno di 15 giorni, non ha mai conquistato la vittoria in Austria.

Il Cabroncito si prepara però a inseguire nuovi record nella seconda metà di stagione che affronterà da leader indiscusso della classifica con 381 punti. “Non vedo l’ora di tornare in pista dopo le vacanze: ho staccato un po’, mi sono riposato e sono pronto a ripartire – assicura Marquez – Il tracciato austriaco non mi ha mai regalato grandi soddisfazioni, ma tantissimi duelli fino all’ultima curva, all’ultimo metro prima della bandiera a scacchi. Sono pronto ad affrontare al meglio questa seconda parte della stagione”.

Dall’altra parte del box Ducati, Pecco Bagnaia arriva in Austria reduce da un dominio assoluto nelle ultime tre stagioni (’22, ’23 e ’24): il due volte iridato, nelle ultime settimane impegnato al Balaton Park con la Panigale V4S in vista del Gp d’Ungheria fra meno di 15 giorni, è sempre stato capace di fare la differenza in sella alla Desmosedici GP su questo tracciato.

“Questa pista è sempre stata molto favorevole a Ducati e nelle ultime tre stagioni abbiamo centrato il massimo risultato – le parole di Bagnaia – Sono contento di tornare in pista qui e di ricominciare questa seconda parte della stagione. Ci aspettano tante piste tra le mie preferite: tecniche, ma allo stesso tempo spettacolari! Non vedo l’ora di scendere in pista”.

