Marocco, Yongsheng costruisce la più grande fabbrica di pneumatici d’Africa

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il gruppo cinese Shandong Yongsheng Rubber, tramite la controllata Goldensun Tire Morocco, ha avviato la costruzione di un grande complesso industriale per la produzione di pneumatici nella zona di accelerazione industriale di Betoya, nella provincia di Driouch.

Il progetto prevede un investimento di circa 6,7 miliardi di dirham (circa 620 milioni di euro) su una superficie di 52 ettari, con una capacità produttiva stimata in 18 milioni di pneumatici all’anno, destinati principalmente ai mercati internazionali. L’impianto è destinato a diventare il più grande del suo genere in Africa e dovrebbe consentire la creazione di oltre 1.700 posti di lavoro diretti, oltre a numerosi impieghi indiretti. Il progetto include anche infrastrutture logistiche e unità dedicate alla ricerca industriale, e beneficia della vicinanza al porto di Nador West Med, rafforzando l’attrattività del Marocco come piattaforma industriale e di esportazione verso l’Europa e l’Africa.

– Foto Ledesk –

