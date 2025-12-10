Marocco, un miliardo di dollari per un nuovo corridoio gas e il noleggio di una Fsru a Nador West Med

WEST MED RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Marocco accelera sulla sicurezza energetica. Il Ministero della Transizione Energetica ha lanciato due gare internazionali decisive pour la futura infrastruttura del gas: il noleggio di una FSRU per il terminal GNL di Nador West Med e la realizzazione di un corridoio nazionale di gasdotti che collegherà il porto al gasdotto Maghreb-Europa (GME) e alle zone industriali di Kenitra e Mohammedia.

La FSRU di Nador West Med, il cui investimento è stimato a 273 milioni di dollari, sarà collegata direttamente al GME. Il proprietario dell’unità potrà contribuire anche alle installazioni “topside”, poi trasferite allo Stato prima dell’entrata in servizio. Parallelamente, il Ministero avvia la prequalifica per un vasto progetto di gasdotti del valore di 681 milioni di dollari.

La rete, sviluppata in partenariato pubblico-privato, permetterà di collegare il nuovo terminal al GME e di estendere la dorsale fino ai principali poli industriali del paese. Più di 80 operatori hanno già manifestato interesse. L’entrata in servizio del terminal GNL è prevista nel 2027, anno in cui la domanda marocchina dovrebbe salire a circa 8 miliardi di metri cubi, contro 1,2 miliardi attuali. Entro il 2030 il fabbisogno potrebbe raggiungere i 12 miliardi di metri cubi, aprendo la strada a un secondo punto d’importazione sull’Atlantico e a una futura piattaforma nel Sud, vicino al porto di Dakhla.

Con un investimento complessivo di 954 milioni di dollari, questa prima fase segna una svolta nella creazione di una dorsale nazionale del gas, pensata per alimentare il settore industriale, accompagnare la transizione energetica e ridurre la dipendenza da carbone e combustibili pesanti.

