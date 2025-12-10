Marocco, terre rare: gli Usa finanziano la fabbrica di polisilicio a Tan-Tan

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti hanno concesso un finanziamento di 4,75 milioni di dollari a Sondiale SA, filiale di GPM Holding, per lo sviluppo di un grande progetto industriale a Tan-Tan destinato alla produzione di polisilicio ad alta purezza, materiale essenziale per semiconduttori e pannelli solari. L’impianto, stimato in 870 milioni di dollari, rientra nella strategia di Washington per diversificare le catene di approvvigionamento e ridurre la dipendenza dalla Cina, che domina oltre il 90% del mercato mondiale.

Secondo Bloomberg, citato dal sito Le360, la U.S. International Development Finance Corporation (DFC) potrebbe aumentare il proprio impegno fino a 550 milioni di dollari. La fabbrica, che dovrebbe essere operativa entro il 2029 con una capacità di 30.000 tonnellate annue, fornirà gli Stati Uniti e partner come UE, Giappone, Corea del Sud e Singapore.

Il progetto beneficia degli accordi di libero scambio del Marocco e di un sostegno pubblico di 100 milioni di dollari. Energivora, la produzione sarà alimentata al 90% da fonti rinnovabili locali. In un contesto di rivalità crescente tra Washington e Pechino, il Marocco consolida così il suo ruolo di piattaforma industriale alternativa nelle tecnologie avanzate.

