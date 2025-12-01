Marocco, OCP inaugura tre centrali solari per una capacità totale di 202 MWp

RABAT(MAROCCO) (ITALPRESS) – OCP compie un nuovo passo nella sua strategia di transizione energetica con l’entrata in servizio di tre centrali solari per una capacità totale di 202 MWp, annunciate il 1° dicembre a Khouribga. Gli impianti, sviluppati da OCP Green Energy, sono situati a Benguerir (67 MWp), Foum Tizi (30 MWp) e Oulad Farès a Khouribga (105 MWp), quest’ultimo attualmente il più grande parco fotovoltaico operativo del Marocco.

Il progetto fa parte della prima fase del programma di elettricità verde lanciato nel 2022 e beneficia di accordi di connessione con l’ONEE, che permettono di trasportare l’energia prodotta verso i siti industriali del gruppo. La costruzione delle tre centrali ha richiesto un investimento di circa 1,8 miliardi di dirham, pari a circa 165 milioni di euro, sostenuto in parte da un finanziamento di 100 milioni di euro della Società Finanziaria Internazionale (IFC) e dalla banca tedesca KfW. L’elettricità generata, con un costo stimato a circa 33 Ç/MWh, alimenterà le stazioni di desalinizzazione di OCP Green Water e diverse installazioni industriali strategiche, contribuendo a ridurre l’impronta carbonica del gruppo.

Queste centrali si inseriscono nel più ampio piano di investimenti verdi di OCP (2023-2027), del valore di 13 miliardi di dollari, che punta all’aumento della produzione di fertilizzanti verdi e alla neutralità carbonica entro il 2040. Il gruppo intende proseguire lo sviluppo delle sue capacità rinnovabili con l’obiettivo di raggiungere 1,2 GW entro il 2027 e oltre 2 GW entro il 2032, alimentando al 100% le proprie attività industriali con energia pulita. OCP prevede inoltre almeno 2 GWh di capacità di stoccaggio energetico.

– foto La Vie Eco –

(ITALPRESS).