Marocco, missione economica a Brescia per presentare opportunità di investimenti

BRESCIA (ITALPRESS) – L’ambasciatore del Regno del Marocco in Italia Youssef Balla ha svolto, il 26 e 27 gennaio, una missione economica a Brescia, incontrando i rappresentanti di Confindustria e Confapi, oltre a numerosi imprenditori del territorio. Nel corso degli incontri, l’ambasciatore ha illustrato i punti di forza del Marocco come piattaforma industriale competitiva e affidabile, sottolineando la forte complementarità tra l’eccellenza manifatturiera bresciana e le ambizioni di sviluppo industriale del Regno.

È stato ricordato che l’industria rappresenta circa il 26% del PIL marocchino e che il Paese attira ogni anno oltre 3 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri, in particolare nei settori automotive, meccanico, aeronautico e della trasformazione industriale. L’attenzione è stata inoltre posta sulla transizione energetica, con oltre il 40% della capacità elettrica da fonti rinnovabili, e sulla qualità delle infrastrutture e della logistica, che consentono un rapido accesso ai mercati europei e africani.

L’ambasciatore ha evidenziato che il Marocco non si propone come destinazione di delocalizzazione, ma come partner per la co-produzione e il co-investimento, offrendo alle imprese bresciani opportunità concrete per sviluppare catene del valore euro-africane più resilienti e sostenibili. La missione si inserisce nel quadro del rafforzamento del partenariato economico italo-marocchino e del crescente interesse delle PMI italiane per il Marocco come base industriale e di export.

