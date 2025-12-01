MARRAKECH (MAROCCO) (ITALPRESS) – Si è aperta lunedì 1° dicembre 2025, nella città di Marrakesh, la 19esima edizione del Congresso Mondiale dell’Acqua, organizzata sul tema “L’acqua in un mondo che cambia: innovazione e adattamento”. Co-organizzato dal Ministero marocchino dell’Equipaggiamento e dell’Acqua e dall’International Water Resources Association (IWRA), l’evento – che proseguirà fino al 5 dicembre – offre un’importante piattaforma per esplorare soluzioni innovative, strategie avanzate e approcci adattativi destinati a una gestione sostenibile delle risorse idriche in un contesto globale in rapida trasformazione. Il congresso riunisce esperti, ricercatori, decisori politici, rappresentanti della società civile e operatori del settore privato, chiamati a condividere conoscenze, presentare ricerche d’avanguardia, costruire partenariati e sviluppare insieme soluzioni concrete alle sfide complesse legate alla governance, alla sicurezza e alla sostenibilità dell’acqua. L’appuntamento rappresenta anche un’occasione per valorizzare l’esperienza del Marocco nella gestione delle risorse idriche, in particolare nei contesti aridi, nel settore della desalinizzazione e nello sviluppo di risorse idriche non convenzionali.

Ponendo l’accento sull’innovazione, sulla capacità di adattamento alle evoluzioni ambientali, sociali ed economiche e sulla necessità di rafforzare la resilienza delle infrastrutture idriche, questa edizione mira a individuare soluzioni durevoli per la gestione dell’acqua in un mondo in continua evoluzione. Il programma del Congresso comprende una tavola rotonda ministeriale, quattro panel di alto livello, oltre 140 sessioni tecniche condotte da esperti internazionali, diversi eventi paralleli dedicati ad approfondimenti tematici e un ampio spazio espositivo riservato alle tecnologie e ai progetti più innovativi nel settore idrico. I lavori si concluderanno con la Dichiarazione di Marrakech, un appello collettivo che riunirà decisori, scienziati e operatori del settore per rafforzare il legame tra scienza, politica e azione e accelerare la mobilitazione globale a favore della preservazione dell’acqua.

