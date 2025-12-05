RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il rafforzamento della cooperazione nel settore della giustizia è stato al centro dei colloqui svoltisi venerdì a Rabat tra il ministro della Giustizia, Abdellatif Ouahbi, e il suo omologo italiano, Carlo Nordio. Secondo quanto riferisce la testata marocchina Map Express, nel corso dell’incontro le due parti hanno passato in rassegna diverse questioni di interesse comune, valutando al contempo il bilancio della cooperazione giudiziaria tra i due Paesi e i mezzi per consolidarla ulteriormente, in particolare attraverso il potenziamento dei canali di coordinamento bilaterale.

In una dichiarazione alla stampa al termine della riunione, sempre secondo Map Express il ministro Nordio ha sottolineato la fiducia reciproca che unisce la Repubblica Italiana e il Regno del Marocco, ribadendo la volontà da parte italiana di proseguire nella costruzione di una cooperazione fruttuosa e costruttiva, soprattutto nel settore della giustizia.

Questo incontro, ha affermato, testimonia la profondità dell’amicizia e della solida cooperazione tra i due Paesi, ricordando che Marocco e Italia condividono una storia comune, forti legami di amicizia e interessi convergenti. Da parte sua, il ministro Ouahbi ha salutato l’eccellente qualità delle relazioni biaterali in diversi settori, sottolineando che le due delegazioni hanno discusso con chiarezza e trasparenza numerosi dossier comuni. Ha inoltre auspicato un ulteriore rafforzamento di questo partenariato nei prossimi mesi, soprattutto considerando che l’Italia sostiene il Marocco su molteplici questioni.

– foto MAP –

