MARRAKECH (ITALPRESS) – È stata inaugurata nella città marocchina di Marrakech GITEX Africa 2024, la prima fiera digitale del Continente africano.

L’evento riunisce dirigenti ed esperti del settore tecnologico per tracciare un percorso per il futuro digitale dell’Africa.

Queste evento tecnologico, il più importante a livello continentale, conta con la partecipazione di oltre 1.500 espositori provenienti da 130 paesi e quasi 700 startup.

Il primo ministro del Marocco Aziz Akhannouch ha presieduto la cerimonia ufficiale di apertura. “La trasformazione digitale è un fattore indispensabile nella cooperazione tra i paesi africani, poiché contribuisce, oltre allo sviluppo tecnologico, alla crescita economica, sociale e politica in Africa”, ha affermato Akhannouch.

Per il Primo Ministro “è tempo che l’Africa scriva un nuovo capitolo della sua storia, in cui l’innovazione digitale sarà il principale motore del nostro progresso collettivo”, sottolineando che “il Marocco lancerà presto la sua strategia digitale 2030 che includerà la digitalizzazione dei servizi pubblici”.

