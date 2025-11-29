Marocco, Fettah “Traiettoria di sviluppo indissociabile da quella dell’Africa”

RABAT (ITALPRESS) – La ministra dell’Economia e delle Finanze, Nadia Fettah, ha sottolineato che la traiettoria dí sviluppo del Marocco è indissociabile da quella del continente africano, intervenendo alla chiusura dell’Africa Investment Forum 2025, alla presenza del presidente della BAD, Sidi Ould Tah. “Il Marocco, guidato dalla visione di Sua Maestà il Re Mohammed VI, avanza rapidamente, ma mai da solo. La nostra crescita è parte integrante di quella africana”, ha dichiarato. Depuis oltre vent’anni, il Regno punta a crescere, investire e progredire insieme all’Africa.

I “Market Days” dell’edizione 2025 hanno registrato più di 15,2 miliardi di dollari di interessi d’investimento, nei settori dell’energia, delle infrastrutture, dei trasporti, dell’agroindustria, delle industrie di trasformazione e delle tecnologie digitali. Per Fettah, l’AIF conferma l’immagine di un’Africa ambiziosa, interconnessa e capace di proporre soluzioni proprie. “Occorre mobilitare più capitale africano, con partner che rispettino e comprendano le nostre priorità”, ha insistito, ricordando che il futuro economico mondiale passerà dal continente.

L’edizione 2025 dell’AIF, posta sotto l’Alto Patronato di SM il Re Mohammed VI, si è svolta dal 26 al 28 novembre sul tema: “Colmare i divari: mobilitare il capitale privato per liberare tutto il potenziale dell’Africa”.

