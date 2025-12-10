Marocco e Stati Uniti preparano l’esercitazione “African Lion 2026”

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Proseguono ad Agadir, dall’8 al 12 dicembre, i preparativi per l’esercitazione militare internazionale African Lion 2026, con una riunione che riunisce rappresentanti di diverse nazioni, tra cui il Marocco e gli Stati Uniti.

Secondo lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate Reali del Marocco, i lavori puntano a rafforzare l’interoperabilità, la logistica e il coordinamento delle forze partecipanti, nei settori aereo, terrestre, marittimo e nelle operazioni speciali. L’edizione 2026, in programma dal 20 aprile all’8 maggio, si svolgerà nelle regioni di Agadir, Tan-Tan, Taroudant, Kénitra e Ben Guerir.

L’obiettivo è migliorare la capacità dei Paesi coinvolti di condurre operazioni combinate e interforze, oltre a contribuire alla stabilità e alla sicurezza regionali. Si ricorda inoltre che oltre 40.000 militari hanno partecipato alle ultime cinque edizioni, confermando l’importanza di questo appuntamento, considerato la più grande esercitazione militare del continente africano con la participazione di diversi Paesi europei e africani.

– Foto Yabiladi –

(ITALPRESS)