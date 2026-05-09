GENOVA (ITALPRESS) – “Le forze armate sono aperte a qualunque volontario voglia entrarci. Penso che in futuro dovremmo aumentare lo strumento militare. Stiamo studiando come farlo, lo deciderà il Parlamento”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a Genova, a margine della partenza del nuovo tour nazionale della nave Amerigo Vespucci.

“Io non penso che gli alpini molestino. Penso che gli alpini siano qua per festeggiare, per essere quello che sono. Poi, magari c’è qualche stupido, e se c’è qualche stupido è giusto che venga ripreso, ma i primi a riprenderlo sono gli alpini”, ha detto a proposito delle polemiche sull’Adunata nazionale degli alpini. “Non c’è bisogno di qualcuno che si erga a giudice di uomini che hanno dimostrato di essere sempre, in ogni momento, al servizio degli altri – ha aggiunto Crosetto -. Abbiamo ricordato l’altro giorno cinquant’anni dal terremoto del Friuli: i primi ad arrivare furono gli alpini dell’Associazione nazionale, che hanno aiutato a ricostruire. Abbiamo finito da poco le Olimpiadi: chiedete il contributo che è stato dato dell’Ana, non solo dalle forze armate, perché tutto funzionasse bene. Quelli sono gli Alpini”.

– foto IPA Agency –

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