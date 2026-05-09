Rauti “L’Adunata Nazionale degli Alpini richiama lo spirito di servizio e l’amore per l’Italia”

GENOVA (ITALPRESS) – “L’Adunata Nazionale degli Alpini è tornata in città dopo 25 anni richiamando centinaia di migliaia di penne nere che con i loro familiari condividono il sentimento di una festa di popolo, lo spirito di servizio e l’amore per l’Italia. Nella Cattedrale di San Lorenzo con la Santa Messa – con il Ministro della Difesa, Guido Crosetto – abbiamo onorato i Caduti, con il Labaro ed i Vessilli delle tantissime Sezioni ANA e ricordato gli Alpini che dal 1872 hanno versato il sangue per la Patria. Il capoluogo ligure accoglie gli Alpini in congedo ed in servizio con il calore della sua gente e le bandiere Tricolori alle finestre, le Penne Nere ricambiano l’abbraccio con le note delle fanfare ed i cori lungo i vicoli del centro; una ventata di alpinità che è allegria ma anche simbolo di una presenza che sa essere fattiva nei momenti di bisogno e nelle situazioni di calamità e di emergenza. L’Adunata racconta anche il legame tra le Truppe Alpine e la popolazione, costruito su fiducia e rispetto, nella consapevolezza che difesa e sicurezza della Nazione sono i compiti affidati a chi ha giurato di servire il Tricolore“ .Così su X il Sottosegretario di Stato alla Difesa Sen. Isabella Rauti, oggi a Genova in occasione della 97^ Adunata Nazionale Alpini.

“Gli uomini e le donne con il Cappello Alpino rappresentano lo spirito di dedizione e solidarietà che attraversa le generazioni e lo dimostrano ogni volta che operano con professionalità ed umanità in Patria e nelle missioni internazionali di pace e stabilità; ogni giorno si addestrano alle nuove sfide multidominio, capaci di intervenire in prontezza lì dove c’è bisogno. L’Adunata di Genova lancia un messaggio che va oltre la festa: l’Italia è capace di ritrovarsi in valori condivisi, applaude chi la serve, non dimentica la propria storia e guarda al futuro con la convinzione che si vince come squadra Nazione” conclude Isabella Rauti.

-Foto ufficio stampa sottosegretario Rauti-

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