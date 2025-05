Il Marocco annuncia un piano di sostegno medico ed umanitario a 800 bambini palestinesi a Gaza

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Marocco, attraverso l’Agenzia Bayt Mal Al Qods Acharif, presiduta dal Re Mohammed VI, ha annunciato un piano di sostegno medico ed umanitario destinato a 800 bambini palestinesi colpiti dalle conseguenze del conflitto.

Secondo quanto riferito dal direttore Mohamed Salem Cherkaoui, l’Agenzia prenderà in carico i costi medici e riabilitativi per 300 bambini palestinesi amputati, a cui verranno fornite protesi e assistenza sanitaria. Questa iniziativa sarà realizzata in collaborazione con la Giordania.

Parallelamente, 500 bambini orfani di Gaza, vittime del conflitto in corso, beneficeranno di un sostegno continuativo che prevede borse di studio e copertura delle loro necessità durante l’intero percorso scolastico. Le iniziative si inseriscono nel quadro del sostegno ribadito dai leader arabi al 34° Vertice di Baghdad al Comitato Al Qods, presieduto dal sovrano marocchino, e al finanziamento dei fondi Al Qods e Al-Aqsa a favore della causa palestinese.

-Foto Agenzia Bayt Mal Al Qods Acharif-

(ITALPRESS).