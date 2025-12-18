Marocco, al via l’offerta “Startup Venture Building”

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Ministero della Transizione Digitale e della Riforma dell’Amministrazione, in partenariato con Tamwilcom, ha lanciato ufficialmente a Rabat l’offerta “Startup Venture Building” (VB), un nuovo dispositivo dedicato all’accompagnamento e al finanziamento delle startup marocchine innovative. Inserita nel Nuovo Modello di Sviluppo e al centro della strategia Digital Morocco 2030, l’iniziativa mira a rafforzare l’ecosistema nazionale delle startup attraverso un sostegno integrato, dall’ideazione alla crescita, con l’obiettivo di accompagnare oltre 800 giovani imprese in tre anni.

Intervenendo alla cerimonia, la ministra Amal El Fallah Seghrouchni ha sottolineato che il programma rappresenta una nuova tappa nell’ambizione del Marocco di affermarsi come hub regionale dell’innovazione digitale, creando le condizioni per trasformare idee ad alto potenziale in imprese competitive. Da parte sua, il direttore generale di Tamwilcom, Said Jabrani, ha evidenziato il carattere operativo e innovativo del dispositivo, che combina accompagnamento strutturato e finanziamenti mirati, tra cui una “borsa di vita” mensile per garantire stabilità ai portatori di progetto.

– foto MAP –

